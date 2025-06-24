Агропредприятия «Продимекс» готовятся к уборочной кампании

На предприятиях ГК «Продимекс» в Воронежской области агрономы филиалов проводят мониторинг состояния посевов яровых зерновых культур с целью прогнозирования урожайности и валового сбора зерна. Специалисты объясняют, что точность прогноза имеет особую важность, поскольку от нее зависит, каковы будут потребности агропредприятий в уборочной технике и транспорте, а также в складских помещениях.

Фото: ГК Продимекс

Элеваторы и складские мощности подготавливают к размещению товарного зерна и закладке семенного материала. Осуществляется текущий ремонт зданий и складского оборудования. В плановом порядке проводится текущий ремонт и подготовка зерноуборочных комбайнов к сезону. Для этого есть все необходимые запасные части и расходные материалы.

Несмотря на повреждение весенними заморозками, большинство посевов яровых зерновых и озимых культур сохранило высокий потенциал урожайности, рассказали в компании. Специалисты агрономической службы филиалов тщательно исследуют поля с целью выявления вредителей и болезней и своевременно принимают меры по борьбе с ними. Агрономы филиалов проводят мониторинг полей зерновых колосовых культур. Формируется реестр участков, предназначенных для уборки культур на семена. Особое внимание уделяется сортовой чистоте семенных посевов.

Идет подготовка и к следующему сельскохозяйственному сезону: законтрактованы необходимые объемы минеральных удобрений под урожай 2026 года.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.