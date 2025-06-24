Турпоток в Геленджик вырос на 7% за год

Туристический поток в Геленджик по состоянию на 24 июня 2025 года превысил 955 тыс. человек, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел глава муниципалитета Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации городских властей, в нынешнем сезоне загрузка номерного фонда курорта составляет 79% в июне, 73% в июле, 71% в августе и около 68% в сентябре. Общий прогноз по приему туристов на лето — порядка 4,7 млн человек.

С начала года по 30 мая Геленджик посетили 665 тыс. человек, что на 10% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. В рамках подготовки к курортному сезону в эксплуатацию введены 74 пляжа — на три больше, чем годом ранее. На территории курорта функционируют 90 санаторно-курортных учреждений и свыше 2,8 тыс. объектов размещения.

Вячеслав Рыжков