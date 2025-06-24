«Вымпелком» не выплатит дивиденды за 2024 год

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Такое решение принял единственный акционер компании «Коперник-Инвест 3».

О решении акционера говорится в сообщении «Вымпелкома». В нем также указано, что акционер также избрал шесть членов совета директоров. Их имена не раскрываются в соответствии с постановлением правительства.

В сообщении также указано, что членам совета директоров выплатят вознаграждения. Его размер не указан. Директорам «Вымпелкома» также компенсируют расходы, «связанные с исполнением своих обязательств».

В 2023 году «Вымпелком» выплатил дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 1,5 тыс. руб. на обыкновенную акцию и 0,1 коп. на привилегированную. По итогам прошлого года компания выплатила дивиденды только на привилегированные акции по 0,1 коп. на бумагу. Чистая прибыль «Вымпелкома» в 2024 году сократилась до 11,62 млрд руб. по сравнению с 46,47 млрд руб. в 2023-м.

Петр Бузлаев