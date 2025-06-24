Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Вымпелком» не выплатит дивиденды за 2024 год

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Такое решение принял единственный акционер компании «Коперник-Инвест 3».

О решении акционера говорится в сообщении «Вымпелкома». В нем также указано, что акционер также избрал шесть членов совета директоров. Их имена не раскрываются в соответствии с постановлением правительства.

В сообщении также указано, что членам совета директоров выплатят вознаграждения. Его размер не указан. Директорам «Вымпелкома» также компенсируют расходы, «связанные с исполнением своих обязательств».

В 2023 году «Вымпелком» выплатил дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 1,5 тыс. руб. на обыкновенную акцию и 0,1 коп. на привилегированную. По итогам прошлого года компания выплатила дивиденды только на привилегированные акции по 0,1 коп. на бумагу. Чистая прибыль «Вымпелкома» в 2024 году сократилась до 11,62 млрд руб. по сравнению с 46,47 млрд руб. в 2023-м.

Петр Бузлаев

Новости компаний Все