На Дону Ростовстат зафиксировал рост цен на все виды мяса

Ростовская область переживает значительный рост цен на мясную продукцию. К середине июня стоимость различных видов мяса существенно колеблется в зависимости от города и категории товара. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Самым доступным остается куриное мясо со средней ценой 220 руб. за кг. Наиболее выгодные предложения представлены в Миллерово — 206 руб., тогда как в Таганроге стоимость достигает 229 руб. Продукт сохраняет популярность благодаря доступности и универсальности в кулинарии, поясняют в сообщении.

По информации ведомства, свинина занимает промежуточную позицию с усредненной стоимостью 402 руб. за кг. Минимальные расценки отмечены в Ростове и Миллерово — 386 и 396 руб. соответственно. В Шахтах и Таганроге покупателям придется заплатить 414 и 425 руб.

Говядина оценивается в среднем в 616 руб. за кг. Максимальная стоимость зафиксирована в Таганроге — 642 руб., более демократичные расценки предлагают Сальск и Волгодонск — 570 и 588 руб.

Баранина остается наиболее дорогостоящим мясом с усредненной ценой 778 руб. за кг. В Таганроге и Шахтах стоимость приближается к отметке 800 руб. — 787 и 792 руб. Относительно выгодные предложения доступны в Волгодонске и Миллерово — 734 и 767 руб.

Продолжающийся рост расценок вызывает обеспокоенность покупателей, однако разброс предложений в различных городах региона позволяет находить более выгодные варианты. Эксперты прогнозируют сохранение высокого спроса на мясную продукцию, что может повлиять на дальнейшую динамику ценообразования, уточняют в пресс-службе.

Валентина Любашенко