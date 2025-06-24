Новороссийск и Мурманск договорились о партнерстве в портовой сфере и культуре

Администрации Новороссийска и Мурманска подписали протокол о намерениях по установлению партнерских отношений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стороны планируют сотрудничество в сфере управления портовой инфраструктурой, развития туризма, культуры, а также науки и образования. В документе подчеркивается стратегическая значимость обоих городов как ключевых морских узлов России: Новороссийск обеспечивает выход к южным маршрутам, Мурманск — к Арктике и Северному морскому пути.

Господин Кравченко отметил, что регионы готовы создавать правовые и экономические условия для реализации совместных проектов. В Новороссийске также планируют построить глубоководный терминал с инвестициями в размере 120 млрд руб.

Анна Гречко