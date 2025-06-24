В Ростове строительство спорткомплекса проинспектировал глава Минстроя

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным для обсуждения реализации ключевых инфраструктурных проектов региона. Об этом глава области сообщил в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Одним из объектов стал строящийся многофункциональный спорткомплекс на стадионе «Труд». Объект включает беговые дорожки, секторы для прыжков, зоны атлетической подготовки, площадки для игровых видов спорта и зрительские трибуны на тысячу мест.

«Это важный объект для развивающегося района города. Работы планируем завершить в августе 2027 года», — заявил господин Слюсарь.

Министру также представили проект второго этапа Западной хорды протяженностью 7,5 км, который замкнет Ростовское транспортное кольцо. Основная цель участка — убрать транзитный поток из города. Отдельно обсудили планы реконструкции очистных сооружений Ростова. Модернизация позволит увеличить мощности и повысить качество очистки сточных вод. На эти цели область рассчитывает получить около 19 млрд руб. из федерального бюджета.

«Глава Минстроя также ознакомился с проектом комплексного развития территории в мкр. Левобережье. Здесь завершается возведение школы на 1,1 тыс. мест, а в перспективе появятся два детских сада, спортивные площадки и поликлиника»,— приводятся в сообщении слова врио губернатора Ростовской области.

«Социальные объекты должны быть в шаговой доступности — это важная составляющая для комфортной жизни наших жителей»,— подчеркнул Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко