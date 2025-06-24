В Альметьвске коммерческую организацию оштрафовали на 10 млн руб за коррупционное правонарушение после передачи взятки в размере более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьвске организацию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Альметьвске организацию оштрафовали на 10 млн рублей за взятку

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Альметьевская городская прокуратура установила, что с августа по декабрь 2023 года директор ООО «Сириус» передал должностному лицу коммерческой организации через знакомых более 1 млн руб для содействия в своевременной оплате дебиторской задолженности.

Прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ «незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам рассмотрения дела организация получила штраф в размере 10 млн руб.

Анар Зейналов