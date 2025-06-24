В Ростовской области началась проверка урожая пшеницы-2025

В Ростовской области началась уборка урожая пшеницы-2025 и запущена программа государственного мониторинга зерна. Первая проба зерна мягкой озимой пшеницы объемом 200 тонн поступила в испытательную лабораторию Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» для исследования потребительских свойств. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По предоставленным «Ъ-Ростов» сведениям, несмотря на неблагоприятные погодные условия — заморозки, засуху, грозы с градом и бураны — уборочная кампания стартовала в традиционные сроки в двадцатых числах июня. Первый образец отобрали в с. Отрадовка Азовского района.

В аккредитованной лаборатории зерно проверяют по множеству параметров: цвет, запах, типовой состав, массовая доля белка, количество и качество клейковины, стекловидность, число падения, натура, влажность и примеси. Исследования проводят согласно требованиям ГОСТа и приказа Минсельхоза РФ, пояснили в сообщеннии.

По результатам анализов зерно распределяют по классам с установленными нормами. Для третьего класса массовая доля сырой клейковины должна составлять 22-26%, для четвертого — 18-25%. Качество клейковины в третьем классе — 70-95 ед. ИДК, в четвертом — 70-97 ед. Массовая доля белка варьируется от 10,9% в пятом классе до 16,5% в третьем.

«Донскому филиалу предстоит обследовать весь валовой сбор урожая 2025 года. Планируемый объем в Ростовской области составляет 10,9 млн тонн, в Калмыкии — 583,2 тыс. тонн. Специалисты отберут более 16 тыс. проб и проведут свыше 300 тыс. исследований. Государственный мониторинг продлится с 21 июня по 10 октября 2025 года. Как и в прошлом году, проверка зерна для сельхозпроизводителей будет бесплатной», — рассказали в беседе «Ъ-Ростов».

Процедура включает внесение сведений об уборке во ФГИС «Зерно», уведомление филиала о готовности к отбору проб, выезд специалистов в хозяйства и последующие лабораторные исследования. Результаты испытаний вносят в федеральную информационную систему. К 24 июня филиал получил два уведомления о готовности к отбору проб зерна пшеницы.

В прошлом году специалисты исследовали 10,2 млн тонн пшеницы в Ростовской области и 606,5 тыс. тонн в Калмыкии, что составило 100% валового сбора. По итогам в Ростовской области выявили 17,7% зерна третьего класса, 51,7% — четвертого и 30,6% — пятого класса.

Валентина Любашенко