Осужден на условно-досрочное

Саратовской областной суд начал рассмотрение уголовного дела над писателем, лидером национал-большевиков Эдуардом Лимоновым 8 июля 2002 года в Саратове. 15 апреля 2003 года Саратовский областной суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, признав виновным незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК РФ). В июне 2003 года Энгельсский районный суд освободил писателя условно-досрочно. Как сел и вышел лидер нацболов — в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».