Производитель зерна из Ставрополья обанкротился из-за долга в 12 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал несостоятельным ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С.В. Луценко Пролетарская Воля Солуно-Дмитриевское» и открыл конкурсное производство сроком до 2 декабря 2025 года. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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Как слудет из решения суда, заявление о банкротстве подало ООО «ФЭС-Агро» в июне 2024 года. Сельхозпредприятие было зарегистрировано в 2018 году и специализируется на выращивании зерновых культур.

Общая задолженность компании перед кредиторами составила 12,4 млн руб. Долг в сумме 8,2 млн руб. образовался перед ООО «ФЭС-Агро» из-за невыполнения договора купли-продажи от 4 май 2023 года.

Временный управляющий не смог завершить анализ финансового состояния должника и проверку на признаки фиктивного или преднамеренного банкротства из-за непредоставления руководством необходимых документов.

Конкурсным управляющим назначен арбитражный управляющий Сергей Пономарев. Рассмотрение дела по итогам конкурсного производства назначено на 25 ноября 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. С.В. Луценко Пролетарская Воля Солуно-Дмитриевское» зарегистрировано в Андроповском районе (с. Солуно-Дмитриевское). Основной вид деятельности — выращивание зерна. Учредитель — Пантелей Чопозов. Выручка предприятия за 2023 год составила 71,3 млн руб., прибыль — 4,4 млн руб. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Тат Гаспарян