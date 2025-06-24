В Челябинской области стоимость земельных участков за год выросла на 10%

В июле этого года средняя стоимость сотки земли в Челябинской области составила 327 тыс. руб. Показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го. Данные сообщает «Циан. Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что с начала 2025 года средняя стоимость земельных участков в регионе снизилась на 7%.

В Уральском федеральном округе самое сильное снижение цен на земельные участки зафиксировали в Курганской области. В июне средняя стоимость сотки составила 249 тыс. руб., уменьшившись за год на 29%.

Самая дорогая земля в УрФО оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе. Там средняя стоимость сотки за год поднялась на 20% и составила 700 тыс. руб. Однако этот показатель уже меньше на 21%, чем в начале 2025-го.

Всего по России средняя стоимость сотки земли составила 399 тыс. руб., увеличившись за год на 3%.

Ольга Воробьева