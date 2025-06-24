Производитель химических продуктов «Полипласт» разместил облигации на $25 млн

АО «Полипласт» завершило размещение облигаций серии П02-БО-07 объемом в $25 млн. Срок обращения ценных бумаг составит три с половиной года, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Номинальная стоимость бумаг — $100. По данным «Интерфакса», ставка 1–6-го ежемесячных купонов — 12,7% годовых, объявлена оферта через полгода. Как сообщает информагентство, андеррайтером операции выступил инвестиционный банк «Синара».

Прошлую серию облигаций П02-БО-06 на сумму в $17 млн «Полипласт» выпустил 20 июня. Тогда ставка ежемесячных купонов по выпуску была установлена в размере 12,95% годовых.

Сейчас в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании объемом 13,05 млрд руб. и еще три биржевых выпуска на $100 млн с расчетами в рублях.

АО «Полипласт» владеет контрольным пакетом ГК «Полипласт», являющейся крупнейшим в России производителем специализированных химических продуктов для различных отраслей промышленности. В состав холдинга входит восемь заводов, основные — на территории Свердловской, Тульской и Ленинградской областей. Группе также принадлежат 4 научно-технических центра и 30 точек продаж.

Степан Мельчаков