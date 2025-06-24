На Дону катера «Валдай» перевезли 11 тысяч пассажиров в 2025 году

С начала летней навигации-2025 в Ростовской области скоростные суда «Валдай» перевезли 11 тыс. пассажиров, тогда как за весь прошлогодний сезон было распродано 17 тыс. билетов. Об этом сообщает пресс-служба судоходной пассажирской компании «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С апреля по конец июня теплоходы на подводных крыльях совершили 658 рейсов.

Как сообщал «Ъ-Ростов», ранее популярность пассажирских перевозок по маршруту Ростов — Азов на катерах «Валдай 45Р» за май 2025 года выросла на 51,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, в последний весенний месяц 2024 года катера совершили 170 рейсов и перевезли почти 2,3 тыс. пассажиров. В 2025 году рейсов было 118, однако ими воспользовались 3,5 тыс. человек.

Наталья Белоштейн