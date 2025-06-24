В Нижнем Новгороде задержали двоих человек с 1,5 кг мефедрона

Полицейские в Нижнем Новгороде задержали двоих человек по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Всего у задержанных изъяли около 1,5 кг мефедрона.

По данным полиции, у фигурантов нашли почти 2,5 тыс. готовых доз наркотика, а также 277 свертков, подготовленных к сбыту. Наркотики хранились в тайнике, оборудованном в гаражном электрощитке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Задержанным грозит до 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Андрей Репин