В Ярославле выявили самовольную постройку

В Ярославле специалисты областной инспекции госстройнадзора обнаружили на одном из земельных участков на Тутаевское шоссе здание, возведенное без разрешения на строительство. Об этом сообщили в инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция государственного строительного надзора Фото: Инспекция государственного строительного надзора

Незаконно построенный объект является нежилым. По факту его обнаружения инспекция направила материалы в департамент градостроительства мэрии, который примет решение о дальнейшей судьбе постройки. Если владелец не докажет, что она законная, власти обратятся с иском в суд о сносе или потребуют привести здание в соответствие с установленными требованиями.

Алла Чижова