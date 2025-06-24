В Анапе сохраняются темпы жилищного строительства

В Анапе в 2025 году сохраняются темпы жилищного строительства: в реализации находятся порядка 2,5 млн кв. м жилья, сообщили в пресс-службе девелопера Bravo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал «Дом.РФ» Фото: портал «Дом.РФ»

По данным Единого ресурса застройщиков, в мае 2025 года застройщики России вывели на рынок на 30% меньше многоквартирных домов, чем годом ранее. Это 309 объектов от 174 застройщиков, 56,3 тыс. квартир совокупной площадью 2,74 млн кв. м.

В 2025 году в Анапе выдали пять разрешений на строительство, в том числе возводятся социальные объекты и проекты санаторно-курортного комплекса.

«Анапа привлекает инвесторов и девелоперов не только уникальным расположением и южным климатом, но и возможностью реализации проектов комплексного развития территории за счет наличия земельного банка в локации. Учитывая, что ряд городов Причерноморья исчерпали такую возможность, строительный потенциал Анапы будет с каждым годом нарастать»,— отметил основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян.