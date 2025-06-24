В Орловской области судят экс-начальника колонии, разрешившего передачи заключенному

Бывшего начальника колонии №5 в Орловской области Романа Чиркова обвинили в превышении полномочий. Он разрешил заключенному нелегальные передачи, сообщили областной СКР и прокуратура.

Дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, зампрокурора области Борис Непорожный утвердил обвинительное заключение. По версии следствия, в период с декабря 2023 года по март 2024-го работники колонии по указанию начальника незаконно пронесли одному из осужденных «значительное количества продуктов питания и товарно-материальных ценностей» без нужной документации. Кроме того, Роман Чирков на несколько дней освободил этого осужденного от работы в колонии через медицинскую часть учреждения.

Какие-либо подробности об осужденном не приводятся. Прокуратура пишет, что Роман Чирков вступил с ним «в доверительные отношения». Экс-начальник колонии вину не признал. Уголовное дело направлено в Урицкий районный суд для рассмотрения по существу.

По данным «Ъ-Черноземье», Роман Чирков возглавил колонию в ноябре 2022 года. В мае 2024 года он был арестован. ИК №5 находится в поселке Нарышкино в 30 км от Орла. Она относится к колониям общего режима с участком строгого. Предназначена для осужденных-мужчин, впервые приговоренных к лишению свободы. ИК рассчитана на 1201 место.