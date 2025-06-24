В Самарской области мать умершего младенца 4 года получала на него пособия

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в крупном размере в Самарской области. В преступлении обвиняется 33-летняя жительница села Кротовка . Об этом сообщает прокуратура Кинель-Черкасского района во вторник, 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2011 году у женщины скончалась новорожденная дочь, и ей выдали медицинскую справку о смерти. Однако в ЗАГС она не обращалась.

В 2021 году женщина оформила пособия на умершего ребенка и получала выплаты, которые продолжались до 31 марта 2025 года. Общая сумма составила 540 тыс. рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кинель-Черкасский районный суд.

Георгий Портнов