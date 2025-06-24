В реках черноморского побережья спал уровень воды

Сильные осадки, прошедшие накануне в ряде районов Краснодарского края, привели к кратковременному подъему уровней воды в реках черноморского побережья, однако ситуация в настоящее время стабилизировалась. Как сообщили в Telegram-канале Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций региона, гидрологическая обстановка нормализована, угрозы подтоплений на текущий момент нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея

В сообщении отмечается, что за минувшие сутки на фоне интенсивных ливней на отдельных водотоках были зафиксированы резкие повышения уровней воды, в том числе с выходом на неблагоприятные и опасные отметки. В частности, превышение неблагоприятных уровней зафиксировано на реке Мезыбь в Геленджике и реке Дефань в Туапсинском районе, опасных — на реке Херота в Сочи и реке Догуаб в районе Геленджика. В ряде населенных пунктов произошло подтопление низинных участков местности, вызванное скоплением дождевых вод.

Ранее на 23 и 24 июня в регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми ливнями. Накануне в Краснодаре и других районах края прошли сильные осадки, местами зафиксирован град.

Вячеслав Рыжков