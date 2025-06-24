Чиновника в Александровском районе уволили по требованию прокурора

Прокуратура Александровского района добилась через суд увольнения начальника отдела сельского хозяйства администрации округа из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции выяснилось, что руководитель отдела сельского хозяйства и окружающей среды одновременно выступал учредителем потребительского кооператива. Муниципальный служащий не предпринял мер по урегулированию конфликта интересов, что противоречит требованиям антикоррупционного законодательства.

Прокурор подал в суд иск к муниципалитету с требованием уволить чиновника в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Николай Аксенов