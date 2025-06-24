Адлер и Сочи вошли в десятку самых популярных направлений июля среди россиян

По данным сервиса OneTwoTrip, курорты Краснодарского края — Адлер и Сочи — сохранили позиции в десятке наиболее востребованных направлений для отдыха в июле 2025 года. Несмотря на общее снижение интереса к южным регионам, оба города продолжают пользоваться устойчивым спросом у путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Третье место среди российских направлений занял Адлер, на который пришлось 4,9% всех бронирований. Сочи расположился на пятой позиции с долей 3,8%. Однако по сравнению с июлем 2024 года интерес к курорту снизился на 24%, а к Адлеру остался на прежнем уровне.

На первом месте среди внутренних направлений — Санкт-Петербург с долей 20,3%, за ним следует Москва (10,8%). Также в топ-10 вошли Казань (3,9%), Калининград (3,3%), Нижний Новгород (3,2%), Екатеринбург (1,6%), Владивосток (1,4%) и Ростов-на-Дону (1,2%). За год значительно снизился интерес к отдыху в Ростове-на-Дону (–30%), Владивостоке (–17%) и Калининграде (–9%). На фоне этого вырос спрос на поездки в Нижний Новгород (+28%), Екатеринбург (+23%) и Казань (+12%).

Аналитики сервиса также отмечают устойчивый интерес к зарубежному отдыху — на международные направления пришлось 32% бронирований, аналогично прошлому году. Лидером среди зарубежных стран стала Италия (14,7%), на втором месте — Испания (11,5%), на третьем — Франция (11,4%). Турция с долей 9,6% уступила позиции в тройке лидеров, заняв четвертое место. Замыкает пятерку Китай (4,6%), спрос на поездки в который вырос почти вдвое за год.

Также в числе популярных зарубежных направлений оказались Беларусь (4,4%), Грузия (3,7%), Таиланд (3,0%), Венгрия (2,6%) и Казахстан (2,4%). При этом особенно заметно увеличилось число бронирований в Казахстан (+85%), Беларусь (+30%) и Грузию (+26%). Напротив, спрос на поездки в Таиланд снизился на 19%, в Венгрию — на 16%.

В прошлом году в десятке зарубежных направлений также были Греция, Южная Корея и Япония. Среди российских курортов, покинувших топ-10, оказался Геленджик, который в июле 2025 года опустился на 19-е место рейтинга.

Мария Удовик