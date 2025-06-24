Инфляция в Курганской области замедлилась до 11,1%

В мае инфляция в Курганской области составила 11,1%, уменьшившись к апрелю на 0,02%. По стране показатель находился на уровне 9,9%, сообщает пресс-служба курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары в прошлом месяце увеличился до 14,3% против 14% в апреле. Мясопродукты продолжили дорожать. Переработчики активнее переносили в цены увеличение издержек, в том числе на сырье, логистику и оплату труда. Стали выше цены и на рыбу, так как объем вылова в этом году остается низким. Выросли затраты компаний на доставку, оплату труда и обслуживание оборудования. Подешевели яйца из-за увеличения объема их производства. Стала ниже стоимость плодоовощной продукции. В этом году вырос объем сбора овощей, и стоимость огурцов и помидоров снизилась больше, чем обычно. Из-за укрепления рубля подешевели апельсины, перцы и бананы, ввозимые из-за рубежа.

Рост цен на непродовольственные товары замедлился — с 6,1% до 5,9%. Сильнее всего в мае снизились цены на средства связи, телевизоры и бытовую технику после уменьшения спроса на них и укрепления рубля. Продолжила дешеветь обувь. На это в основном повлияли расширение поставок, в том числе из-за рубежа. Дороже стали книги, так как производители и продавцы переносили в цены возросшие затраты на материалы, типографские услуги и логистику.

Годовой рост цен на услуги несколько снизился, до 15% после 15,1%. Значительно выросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма. В мае продолжил увеличиваться спрос на путевки, и, несмотря на укрепление рубля, существенно увеличилась цена поездок в Турцию и страны Закавказья. Из-за начала высокого сезона подорожал отдых в санаториях. Рост спроса позволил организациям активно переносить в цены издержки, в том числе на модернизацию и обновление номерного фонда, оплату труда персонала. Увеличились цены на услуги пассажирского транспорта из-за спроса на внутренний туризм.

Виталина Ярховска