В Уфе турагент получила пять лет колонии за кражу денег клиентов

Калининский районный суд Уфы приговорил уфимку, признанную виновной в мошенничестве (чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ), к пяти годам колонии общего режима и удовлетворил иски потерпевших, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд отсрочил исполнение наказания, пока ее малолетние дети не достигнут 14-летнего возраста.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет об Ангелине Бахмутовой.

Установлено, что с марта по октябрь прошлого года фигурантка уголовного дела продавала гражданам путевки на отечественные и зарубежные курорты. Однако она не забронировала и не оплатила туры.

Из-за мошенничества турагента пострадал 21 гражданин, общая сумма ущерба составила более 3 млн руб.

Подсудимая признала свою вину, возместила потерпевшим ущерб на сумму около 700 тыс. руб. На ее квартиру наложили арест.

Майя Иванова