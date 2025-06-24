Жительница Белебея избила соперницу до смерти

Белебеевский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение 23-летней жительнице Белебея в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР Башкирии. Обвиняемая арестована.

По версии следствия, в апреле этого года в доме на Рабочей улице в Белебее две женщины распивали алкоголь, а затем поссорились из-за ревности. 47-летняя хозяйка дома упрекнула гостью в отношениях с ее бывшим молодым человеком. Во время конфликта фигурантка уголовного дела несколько раз ударила потерпевшую в живот. Женщина скончалась от травм.

Обвиняемая дала признательные показания и сотрудничала со следствием.

Майя Иванова