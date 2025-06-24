Структура ЛУКОЙЛа приобрела свою подрядную организацию

ООО «Спецпромсервис», 49,5% долей которого контролирует ЛУКОЙЛ, стало единственным собственником ООО «Мастернефть-Сервис» (МНС). Об этом свидетельствуют данные, вынесенные в ЕГРЮЛ 19 июня. Ранее МНС владел предприниматель Владимир Куклин, который возглавляет инвесткомпанию ООО «ИК ДМФ». Ее основным учредителем является Искендер Халилов, бывший вице-президент ЛУКОЙЛа. Как отмечает «Ъ», МНС выполнял работы по ремонту и освоению скважин после бурения для ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно Rusprofile, ООО «МНС» зарегистрировано в 2020 году. Предоставляет услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. Генеральным директором является Александр Павлюк. Выручка в 2024 году составила 8,4 млрд руб., чистая прибыль — 25 млн руб.

ООО «Спецпромсервис» было зарегистрировано в 2023 году. Предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа. Генеральным директором компании является Дмитрий Баталов. Выручка общества в 2024 году составила 20 млрд руб., чистая прибыль — 140 млн руб.