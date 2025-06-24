В Оренбургской области к купальному сезону готовы 22 пляжа

На территории Оренбургской области на сегодняшний день, 24 июня, функционируют 22 места отдыха — пляжа. Об этом сообщает МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что список включает шесть пляжей ООО «Соленые озера», четыре пляжа в Бузулуке — городской пляж, пляжи ДОЛ р. Самара на ул. Лесная поляна, 1 и 2, пляж на левом берегу р. Самара. Еще два пляжа функционируют в Орске — «Акватория» и «Песчаное».

Также к пляжному сезону готовы пляжи озера «Забой» и ДОЛ «Родник» в Новотроицке, пляжи «Волна» и турбазы «Прогресс» в Оренбургском районе. Кроме этого, работают следующие пляжи: «Солнечный плес» в Верхне-Кумакском водохранилище в Ясном, «Майорка» в Сакмарском районе, ДОЛ «Сокол» Ушкотинского водохранилища п. Домбаровский, «Центр отдых», «Вишневые горки» Ириклинского водохранилища в Гайском районе, пруд на р. Бактак, южнее Абдулино и ДОЛ «Мечта» п. Энергетик в Новоорском районе.

Руфия Кутляева