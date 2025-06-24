В Ростовской области 417 тысяч граждан получают федеральные льготы

Отделение Социального фонда России по Ростовской области перечисляет ежемесячные денежные выплаты 417 тыс. федеральных льготников, включая граждан с инвалидностью, ветеранов боевых действий и участников спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба регионального соцфонда.

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Заявление на получение ежемесячной денежной выплаты можно подать дистанционно через портал госуслуг, в клиентской службе отделения СФР или МФЦ. Людям с инвалидностью и Героям России выплаты назначают автоматически, поясняют в сообщении.

«Все необходимые сведения отделение получает в рамках межведомственного взаимодействия. Ветеранам боевых действий, участвующим в спецоперации, выплата устанавливается беззаявительно, на основании данных об оформлении удостоверения ветерана. Информацию в отделение СФР передают федеральные органы власти, выдающие удостоверения», — пояснила управляющий региональным отделением Светлана Жинкина.

Госпожа Жинкина уточнила — размер выплаты зависит от категории льготника. При наличии права на выплату по нескольким основаниям назначают более высокую сумму.

По информации пресс-службы, в состав ежемесячной денежной выплаты входит набор социальных услуг, который можно получить в виде льгот, денежного эквивалента или смешанного типа. Получатели могут выбрать санаторно-курортное лечение, проезд в пригородном железнодорожном транспорте, проезд к месту лечения и обратно, лекарства по рецептам или денежную компенсацию.

Исключение составляют Герои России и СССР, семьи погибших Героев, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, Герои Труда — для них выплата предоставляется только в денежном эквиваленте.

Валентина Любашенко