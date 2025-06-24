В Москве прошла премьера спектакля по пьесе драматурга из Уфы

В Театральном центре на Страстном прошла премьера спектакля по пьесе уфимского драматурга Анны Ерошиной, основанной на «Илиаде» Гомера, сообщает «Башинформ».

Проект был реализован артистами и режиссерами театров России, СНГ и дальнего зарубежья в рамках режиссерской лаборатории и Международной летней театральной школы союза театральных деятелей РФ-2025. Художественным руководителем лаборатории выступил Искандер Сакаев. Спектакль хронометражем полтора часа был создан за три недели.

Анна Ерошина отметила, что актерам и режиссерам удалось нейтрально рассказать о войне «через призму далекой истории». «Задачей было также представить разноплановые эпизоды, в разных жанрах, чтобы актеры и постановщики могли максимально показать себя и раскрыться за короткий промежуток времени»,--пояснила госпожа Ерошина.

Олег Вахитов