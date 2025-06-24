Пермский краевой суд распустил коллегию присяжных по делу об убийстве бизнесмена

Рассмотрение уголовного дела об убийстве пермского предпринимателя Александра Лукова начнется заново. Как сообщает «КП-Пермь», это произошло после того, как судья Олег Ахматов принял решение о роспуске коллегии присяжных заседателей. Такое решение было принято после того, как сын убитого сообщил, что одна из присяжных обсуждала со знакомой подробности дела, что прямо запрещено законом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Подсудимыми по делу проходят местные жители Руслан Шардаков и Андрей Широков. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в организации убийства по найму из корыстных побуждений, пособничестве и подстрекательстве к совершению этого преступления, а также в незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Как считает следствие, Руслан Шардаков решил убить своего делового партнера Александра Лукова, чтобы получить контроль над его бизнесом. Для реализации своего преступного умысла он привлек Андрея Широкова, предложив тому организовать преступление за деньги. Последний подыскал исполнителя и поручил своему сыну Роману обеспечить киллера средствами связи и другим необходимым оборудованием. Рассмотрение дела в отношении Романа Шардакова приостановлено после того, как он заключил контракт с Минобороны РФ. Личность убийцы следствие пока не установило.