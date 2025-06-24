Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции пункта пропуска «Ташанта»

Проект реконструкции автомобильного пункта пропуска «Ташанта», расположенного на границе Республики Алтай и Монголии, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Его модернизацию проводят по нацпроекту «Эффективная транспортная система», сообщила пресс-служба ведомства. Объект оснастят современными системами досмотра, в том числе оборудованием для санитарно-карантинного контроля. Также на его территории построят новые здания для служб Роспотребнадзора.

«Проектные решения по реконструкции и строительству новых зданий на погранпереходе в конце Чуйского тракта предполагают увеличение его пропускной способности до 1020 автомобилей в сутки или 372 300 в год. В том числе планируется пропуск или пересечение 600 легковых и 400 грузовых автомобилей в сутки или, соответственно, 219 000 и 146 000 единиц в год», - рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Придатченко.

Автомобильный пункт пропуска «Ташанта» находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай, на 943-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Через него также проходит новый, более короткий, транзитный коридор для грузообмена между Россией и Китаем. В прошлом году через «Ташанту» прошло порядка 60 тыс. транспортных средств.

Лолита Белова