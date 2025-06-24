Трое работников «Свинокомплекса Красноярский» задохнулись газом на производстве

Трое сотрудников АО «Свинокомплекс Красноярский» в Большемуртинском районе погибли на производстве. Инцидент произошел сегодня днем, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, на предприятии переполнился коллектор, из-за чего наружу вышли жидкие отходы жизнедеятельности животных. Четверо работников самостоятельно спустились в резервуар с отходами, где почувствовали себя плохо. Трое из них потеряли сознание и скончалась на месте. Одному пострадавшему удалось выбраться, он доставлен в больницу.

По предварительным данным, работники предприятия могли отравиться газом с содержанием аммиака, сообщили в СУ СКР региона.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Краевая прокуратура поставила ход расследования на контроль.

Александра Стрелкова