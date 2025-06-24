У жителя Сальского района изъяли партию пороха для производства патронов

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Сальского района за хранение пороха для изготовления патронов. 38-летний фигурант прятал его в гараже. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Во время обследования гаража стражи правопорядка обнаружили и изъяли три банки с веществом общей массой более 216 граммов. Экспертиза подтвердила, что оно «является взрывчатым веществом, бездымным и дымным порохом промышленного производства».

Подозреваемый пояснил, что приобрел порох в 1987 году в специализированном магазине в Хабаровском крае для изготовления патронов в личных целях. Оставшиеся после этого запасы он хранил в своем гараже без соответствующего разрешения.

В отношении фигуранта возбуждено дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Подозреваемый обязан отмечаться в полиции.

Наталья Белоштейн