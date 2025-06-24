В Оренбурге раскрыто мошенничество при реконструкции аэропорта

В Оренбурге возбуждено уголовное дело о хищении средств при реконструкции аэропорта. Нарушения бюджетного законодательства выявила прокуратура. Об этом сообщает надзорное ведомство во вторник, 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проверка показала, что подрядчик в лице ООО «Атмаинжиниринг» использовал дешевый и некачественный геотекстиль, что не соответствовало контракту на проведение работ. Это привело к ущербу государству в лице ФКУ «Ространсмодернизация» более чем на 128 тыс. руб.

Материалы переданы следственным органам. Оренбургский следственный отдел на транспорте ЦМСУТ СК России возбудил дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. Прокуратура контролирует расследование.

Георгий Портнов