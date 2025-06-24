Татьяну Буланову внесли в Книгу рекордов России

Певица Татьяна Буланова внесена в Книгу рекордов России в качестве рекордсменки по количеству дуэтов. Всего 56-летняя певица написала 114 совместных песен.

«Рекорд Татьяны Булановой — это не просто цифра, это символ её творческой энергии и любви к музыке. Её дуэты – это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру»,— говорится на сайте книги.

Среди дуэтов госпожи Булановой — песня «Нежность» с Людмилой Зыкиной, «Пропала собака» с Александром Тагриным, «Любовь» с Михаилом Боярским, «Эхо любви» со Львом Лещенко, «Прощай моя любовь» с Каем Метовым и др.

Полина Мотызлевская