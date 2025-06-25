Нижний Новгород предлагает инвесторам промышленный актив федерального уровня

Пока российские компании ищут точки роста и возможности локализации производства, в Нижнем Новгороде открывается уникальная возможность: приобрести готовую индустриальную площадку с инженерной инфраструктурой, собственным энергокомплексом и стратегическим расположением в центре страны.

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Речь идет об объекте площадью 7,4 гектара, расположенном в промышленной зоне города по адресу Московское шоссе, 83 а. Площадка принадлежит ОАО «Оргсинтез» и ранее использовалась как химическое и энергетическое предприятие. Сегодня она выставлена на продажу и полностью готова к перезапуску или перепрофилированию под новый проект.

Готовый промышленный контур: здания, сети, ТЭЦ

В составе площадки — 12 капитальных зданий общей площадью 6 779 кв. м, включая производственные цеха, складские помещения, лабораторный корпус и инженерные сооружения. Все объекты подключены к действующим коммуникациям:

Электроснабжение — собственная генерация 450 кВт/ч, выделенная мощность до 2 МВт/ч;

Газоснабжение — лимит 9,998 млн куб. м/год с возможностью увеличения;

Теплоснабжение — собственная ТЭЦ (мощность до 52 Гкал/ч);

Пар и горячая вода — автономное обеспечение;

Водопровод и канализация — промышленные объемы и стабильное давление;

Железнодорожная ветка — на территории площадки, с возможностью организации приемки и отгрузки сырья и готовой продукции.

Объект обладает всей необходимой технической документацией, прошел юридическую проверку и готов к сделке. Земельный участок и строения находятся в частной собственности.

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Стратегическая логистика и география

Расположение площадки — один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности. Московское шоссе связывает объект с основными транспортными артериями города и федеральной трассой М7, обеспечивая прямой доступ к логистическим маршрутам между Центральной Россией, Поволжьем и Уралом.

Прямой ж/д путь, проходящий по территории, позволяет наладить регулярные поставки сырья и отгрузку продукции без посредников. Это особенно важно для производителей с тяжелой или крупногабаритной номенклатурой, химической промышленности, логистических и перерабатывающих комплексов.

Пространство для роста и трансформации

Площадка изначально создавалась как производственный узел с высокой энергетической нагрузкой и возможностью масштабирования. Сегодня она может быть использована для:

размещения химических, машиностроительных или металлургических производств;

строительства новых модулей — вся инфраструктура позволяет наращивать объемы;

создания частного индустриального парка или R&D-центра;

формирования локального кластера или технопарка с наукоемкими проектами;

реконфигурации под логистический и распределительный центр с энергетической автономией.

Возможность включения в режим свободной экономической зоны (СЭЗ) или иные инвестиционные программы региона делает предложение еще более интересным для долгосрочных проектов.

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Репутация и история: надежность подтверждена десятилетиями

Площадка принадлежит ОАО «Оргсинтез» — предприятию, основанному на базе химического завода в 1929 году. На протяжении десятилетий объект использовался как центр лесохимической и органической химии, производственной энергетики и технологического развития. Предприятие имеет действующие лицензии, включая разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов и работу с химически активными веществами.

Такой опыт и инфраструктурное наследие — редкость на рынке. Новый владелец получает не только территорию, но и платформу, проверенную промышленной историей.

Условия сделки

Объект продается напрямую собственником. Переговоры ведутся с соблюдением конфиденциальности и сопровождением всей необходимой документации. Возможно сопровождение сделки, организация визита и предоставление технико-экономической справки.

Контактная информация

Представитель: ООО «АН «Приволжье»

+7 (831) 262-10-82

+7 (953) 415-51-21, +7 (953) 415-99-69

Titova-l@bk.ru

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 29

Промышленность требует точки опоры.

Эта площадка — не просто земля. Это актив, на базе которого может вырасти новое производство.

ОАО «Оргсинтез»