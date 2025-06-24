В управлении наркоконтроля ГУ МВД по Прикамью будет новый руководитель

В ГУ МВД по Пермскому краю открылась вакантная должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, эти данные размещены на сайте главка. По данным «Ъ-Прикамье», полковник полиции Сергей Абросимов, который возглавлял управление с 2018 года, уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. Господин Абросимов, по словам сослуживцев, был одним из самых опытных руководителей в главке. Службу в МВД он начал в середине 1990-х годов в уголовном розыске. Долгое время Сергей Абросимов проработал в Мотовилихинском отделе, позже стал его начальником. Затем перешел в городское управление внутренних дел, был замначальника полиции по оперативной работе, позже стал заместителем начальника УМВД Перми — начальником полиции. С этой должности господин Абросимов перевелся в главк.

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фото: Яндекс Карты



Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», управление наркоконтроля ГУ МВД, скорее всего, возглавит полковник Андрей Федюков. До перехода в МВД он служил в УФСКН по Пермскому краю. Сейчас господин Федюков является временно исполняющим обязанности руководителя управления.