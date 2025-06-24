Власти Ростова смоделировали последствия аварии на ТЭЦ-2

Власти Ростова-на-Дону спрогнозировали последствия полной остановки главного источника теплоснабжения города. Аварию на Ростовской теплоэлектроцентрали №2 (ТЭЦ-2) смоделировали с расчетом на длительную остановку и температуру воздуха -18 °С. Актуализированную схему теплоснабжения опубликовали на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Наиболее критическая ситуация сложится в Западном жилом массиве, где нет альтернативных источников теплоснабжения. Спустя примерно 33 часа после остановки Ростовской ТЭЦ-2 температура в квартирах этого района упадет до +8°С, в подвалах — до +1°С. Если к этому времени последствия аварии не будут ликвидированы, придется эвакуировать 134,6 тыс. человек. На карте эта зона окрашена в красный.

В зоне, обозначенной на карте желтым цветом, минимальное тепло получится поддерживать лишь с помощью передвижной котельной на перекачивающей насосной станции (ПНС) «Темерник». При невозможности организовать такой вариант эвакуировать придется около 45,3 тыс. человек.

Минимальные риски — у Рабочего городка и части центра Ростова (отмечены зеленым). В этих районах есть возможность перераспределить нагрузку на Центральную котельную и котельную №3.

Мария Хоперская