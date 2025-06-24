«В мире фридайвинга о Наталье Молчановой слагают легенды»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает историю россиянки, достигшей феноменальных результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KEYSTONE / Fabrice Coffrini / AP Фото: KEYSTONE / Fabrice Coffrini / AP

Фридайвинг — удивительный вид спорта: атлеты умудряются нырять на невероятные для человека глубины и надолго задерживать дыхание. Россиянка Наталья Молчанова стала здесь настоящей легендой. Она пришла во фридайвинг в 40 лет, что уже фантастика, и результаты спортсменки удивляли весь мир: 23 победы на чемпионатах мира, 42 мировых рекорда. Она первая из женщин нырнула на глубину 101 м, это высота 30-этажного дома. Наталья стала первой женщиной, которая смогла пройти знаменитую Голубую дыру в Египте, которую называют кладбищем дайверов.

Те, кто нырял вместе с Молчановой, уверяли, что она каким-то непостижимым образом умеет снимать любые ограничения с человеческого организма. Объяснить по-другому ее результаты действительно было сложно. В 2009-м, например, она нырнула без ласт на 90 м, а на чемпионате мира в Сербии в 2013-м оставалась под водой 9 минут 2 секунды. В интервью после победы спортсменка назвала море своей стихией и строила планы очередных достижений в США. Ее стали называть королевой фридайвинга.

Летом 2015 года на отдыхе в Испании Молчанова решила понырять с друзьями-дайверами. Глубина, которую она выбрала, была для нее обычным тренировочным подходом — 30 м. Но течение неожиданно унесло спортсменку дальше, чем планировали страхующие. Она на несколько мгновений появилась над водой и пропала навсегда. Россиянку искали четверо суток, но тщетно. Теперь в мире фридайвинга о Молчановой слагают легенды, в которых не обходятся без потусторонних сил. Фильм «Один вдох», который вышел на экраны в 2020-м, тоже полон мистики, что неудивительно. В одном из своих стихотворений Наталья Молчанова писала: «Конечная цель — тишина», и даже этот рубеж в итоге ей покорился.

Владимир Осипов