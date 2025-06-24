Установка карусели в парке Ярославля привела к уголовному делу

В Дзержинском районе Ярославля возбуждено уголовное дело по факту халатности при установке карусели в парке 30-летия Победы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура обнаружила, что карусель, предназначенная для детей с ограниченными возможностями, была установлена на обычной детской площадке, что запрещено. В марте 2024 года муниципальное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило контракт с ООО «Ярдорремстрой» на благоустройство парка. В ноябре 2024 года работы были приняты. Как сообщили в прокуратуре, установка карусели привела к травмам детей, которые катались на ней.

Материалы проверки направлены в следственные органы, и следственный отдел по Дзержинскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Прокуратура взяла под контроль ход расследования.

Антон Голицын