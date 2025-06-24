В Москве завершилось прощание с актрисой Валентиной Талызиной

В Театре Моссовета в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой Валентиной Талызиной, передает корреспондент «РИА Новости». Траурные венки на церемонию направили Минкульт, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, депкульт Москвы, ГИТИС, телеведущий Андрей Малахов и другие.

Проститься с актрисой пришли худрук театра Моссовета Евгений Марчелли, артисты Александр Яцко, Владимир Сулимов и Валерий Баринов, актрисы Ольга Анохина и Любовь Руденко, режиссер Игорь Яцко и и писатель Олег Рой.

Соболезнования в связи с уходом Валентины Талызиной направили президент Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие.

Отпевание актрисы состоялось в Храме Словущего. Ее похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. В Театре Моссовета она работала с 1958 года, в 1960-е начала сниматься в кино. Валентина Талызина озвучила маму Дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино и была голосом Нади из «Иронии судьбы, или С легким паром!» в исполнении Барбары Брыльской. Актриса снималась во многих картинах Эльдара Рязанова, среди них — «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Невероятные приключения итальянцев в России», «О бедном гусаре замолвите слово».

Полина Мотызлевская