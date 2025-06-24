Депутаты поддержали присвоение бизнесменам статуса ответственных

Ярославская областная дума приняла в первом чтении законопроект «О развитии ответственного ведения бизнеса в Ярославской области», который предполагает присвоение предпринимателям статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Это позволит бизнесменам получать меры господдержки. Законопроект внес в думу губернатор Михаил Евраев. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

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Как рассказал министр экономического развития Дмитрий Аминов, модельный проект закона разработал Совет Законодателей по указанию президента. Апробация уже началась в ЦФО.

«Критерии оценки бизнеса разработаны, их 53. Они заведены на электронную цифровую платформу национального стандарта "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности «Экология. Кадры. Государство»"»,— пояснил господин Аминов.

Так как законопроект был принят только в первом чтении, до 19 сентября будут приниматься поправки. Спикер облдумы Михаил Боровицкий обратил внимание, что ко второму чтению должна появиться «ясная картина, как планируется осуществлять взаимодействие власти и предпринимателей в рамках этого закона».

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Фото: Ярославская областная дума Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума

«Законопроект направлен на то, чтобы выстроить прозрачную систему взаимоотношений бизнеса и власти. Это первое. Второе – выстроить понятную стимулирующую систему, которая бы настраивала предпринимателей организовать работу таким образом, чтобы социальная составляющая их деятельности была заметной и чтобы она была одной из их целей. И для того, чтобы это как-то простимулировать, государство должно взять на себя определенные разумные обязательства»,— объяснил господин Боровицкий.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что под ответственным ведением бизнеса понимается деятельность ярославских юрлиц и ИП, направленная на развитие региона, в том числе, путем сохранения окружающей среды, использования наилучших технологий и тому подобного. Ответственный субъект предпринимательской деятельности должен будет соответствовать критериям «благонадежности, социальной и экологической ответственности».

К финансовым мерам поддержки относятся налоговые льготы, субсидии, предоставление в аренду имущества на льготных условиях и земельного участка без торгов. Нефинансовые формы поддержки включают рассмотрение обращений бизнеса в приоритетном порядке, помощь в работе с ресурсоснабжающими организациями и информационно-консультационную поддержку.

Алла Чижова