Три человека пострадали при обстрелах в Херсонской области за сутки

За последние сутки в Херсонской области из-за обстрелов со стороны Украины были ранены три человека, среди них — мальчик 2019 года рождения. Все трое госпитализированы, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Алешках пострадал мужчина 1941 года рождения, в Нижнесерогозском округе — местный житель 1995 года рождения. Дроны ВСУ также атаковали рынок в Новой Маячке. Повреждения получили два грузовых автомобиля, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Голопристанском округе начались лесные пожары. Три очага возгорания площадью 2,4 га были ликвидированы, уточнил господин Сальдо в Telegram.