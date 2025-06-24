Мэрия Перми обсуждает с бизнесом организацию общепита в Балатовском парке

Депутат Пермской думы Антон Мелюхин на сегодняшнем заседании думы поинтересовался у представителей администрации города планами по организации общепита в Балатовском парке. Вопрос был задан при обсуждении реализации экологического проекта «Зеленое кольцо». Господин Мелюхин отметил, что после ликвидации заведений общепита в парке ведется несанкционированная торговля, работают кафе и «подпольные мангальщики». Глава Перми Эдуард Соснин пояснил, что в Балатовском парке снесли четыре давно работавших объекта общепита. По словам мэра, владельцы заведений не хотели приводить свои заведения в нормативное состояние в соответствии с правилами благоустройства.

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Сейчас в администрации Перми работают над организацией новой площадки общепита в Балатовском парке. «В какой форме станет работать эта площадка – в виде фудтраков или небольших объектов, обсуждаем с бизнесом», - заметил мэр города. Представители ресторанной сферы отмечают, что для них интересно организовать в парке свои заведения летом, но зимой такая деятельность из-за сокращения потока посетителей перестанет быть привлекательной. «Ситуация не очень хорошая, мы хотим, чтобы жизнь там была и зимой, и летом, поэтому формат работы продолжаем обсуждать. В Балатовском парке есть места и готовы площадки для организации такого бизнеса», - заверил депутатов Эдуард Соснин.

Напомним, что пермские власти активно занимаются благоустройством Черняевского леса, работы ведутся в рамках проекта «Зеленое кольцо». Концепция реконструкции парка включает в себя формирование тропиночной сети по существующим маршрутам с применением природосберегающих технологий и материалов, обустройство входных групп и навигации для удобства посетителей, а также реновацию существующих рекреационных зон.