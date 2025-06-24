Треть ростовчан не против получать доход от тревел-блога

Более 30% жителей Ростова-на-Дону хотели бы вести блог о путешествиях и получать от этого доход. Об этом сообщает пресс-служба образовательного холдинга Skillbox со ссылкой на результаты исследований, проведенных совместно с соцсетью Одноклассники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Доход от тревел-блога мечтают получать 33% респондентов (а вести блог без конкретной тематики готовы 13% участников опроса), немногим меньше — 32% ростовчан хотели бы разрабатывать что-то свое. Еще 26% опрошенных выбрали уйти в творчество или освоить кулинарию. Вместе с тем, работать руками хотели бы 18% ростовчан, а саморазвитию отдали предпочтение 16% респондентов. О карьере преподавателя мечтают 14% горожан. Работать с растениями и животными хотели бы 13% и 7% опрошенных соответственно.

Интересно, что 7% респондентов отметили, что не хотели бы вообще ничем заниматься, а просто отдыхать.

Мария Хоперская