Двое жителей Орска обвиняются в мошенничестве при заказе товаров на маркетплейсе

Прокурор Октябрьского района Орска утвердил обвинение в отношении 21-летней местной жительницы и 23-летнего мужчины. Им инкриминируется совершение преступлений по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительного сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, в начале июля 2023 года обвиняемая заказал товар на сумму 34 тыс. руб. Она знала о произошедшем в работе маркетплейса сбое, оплату не произвела. Обвиняемая попросила забрать заказ свою знакомую, убедив ее, что товар оплачен. Предметы были получены и переданы обвиняемой.

В конце июля того же года злоумышленница вступила в сговор с обвиняемым молодым человеком и заказала товар в интернет-магазине на сумму свыше 180 тыс. руб. Фигурант дела получил товар в пункте выдачи, часть заказа он передал обвиняемой.

В результате преступных действий организации причинен ущерб на сумму свыше 210 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Орска.

Руфия Кутляева