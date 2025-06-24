Путин созвонился с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор. Они выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке и обсудили запланированный на октябрь первый российско-арабский саммит.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнского взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях»,— сообщил Кремль.

Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа также обсудили прошедший на прошлой неделе XXVIII Петербургский международный экономический форум. Делегация из Бахрейна присутствовала на форуме, ее возглавлял представитель короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советник по нацбезопасности Насер Бен Хамад Аль Халифа. «Король Бахрейна выразил признательность российской стороне за проявленное гостеприимство»,— отметил Кремль.

Лусине Баласян