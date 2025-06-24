Эксперт Bravo: упрощение согласований ускорит реализацию девелоперских проектов

Оптимизация регулирования строительного сектора может существенно ускорить подготовку и запуск девелоперских проектов на юге России

Фото: пресс-служба девелопера Bravo

Об этом сообщил основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян, комментируя инициативу Генеральной прокуратуры РФ о создании типовых административных регламентов.

Речь идет о создании «одного окна» на портале Госуслуг при согласованиях, в том числе подключений к сетям газо- и электроснабжения. По словам главы надзорного ведомства Игоря Краснова, такое предложение уже направлено правительству, и работа ведется. Целью является снижение регуляторной и административной нагрузки на девелоперов на фоне непростой ситуации в отрасли.

Аркадий Погосян отметил, что строительный сектор сейчас достаточно сильно зарегулирован, и любое снижение административной нагрузки повышает вероятность реализации новых проектов, а также скорость их запуска и реализации. При этом важно, какие именно согласования можно будет проводить в упрощенном формате в режиме «одного окна».

«Например, Краснодарский край имеет свою специфику, связанную с географическим положением. Здесь актуальны не только вопросы подключения к сетям, но и соблюдения сейсмических требований, и получения соответствующей документации. Сегодня девелоперы умеют работать с административной нагрузкой, но упрощение и цифровизация процедур однозначно позитивно скажутся на сроках ввода объектов», - пояснил Аркадий Погосян.