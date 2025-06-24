Организации Ульяновской области получили 15,5 млн рублей на реализацию социальных проектов

В Ульяновской области 15 некоммерческих организаций победили во втором конкурсе Президентских грантов 2025 года. Они получат более 15,5 млн руб. на реализацию социально значимых проектов, сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, «наиболее востребованными направлениями, получившими поддержку, стали охрана здоровья граждан, сохранение исторической памяти и поддержка проектов в области науки, образования и просвещения».

В Ульяновске появится сервис профессионального временного присмотра за детьми с инвалидностью, при храме откроется системно действующий центр социальной поддержки для нуждающихся граждан. В рабочем поселке Николаевка организуют занятия лечебной и адаптивной физкультурой с инструктором для пожилых жителей, в деревне Малая Андреевка Новоспасского района откроется центр активного долголетия, в селе Татарский Сайман Николаевского района проведут реконструкцию обелиска героям ВОВ.

Кроме этого, на грантовые средства организуют серию интерактивных семинаров на тему кибермошенничества, и разработают программу обучения молодых поисковиков региона. В Барышском районе реализуют проект по улучшению экологии и восстановлению водного объекта на территории села Малая Хомутерь. На базе Ульяновского аграрного университета запустят инициативу, направленную на формирование у студентов привычек к активному отдыху.

Руфия Кутляева