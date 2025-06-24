Организации Ульяновской области получили 15,5 млн рублей на реализацию социальных проектов
В Ульяновской области 15 некоммерческих организаций победили во втором конкурсе Президентских грантов 2025 года. Они получат более 15,5 млн руб. на реализацию социально значимых проектов, сообщает региональное правительство.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, «наиболее востребованными направлениями, получившими поддержку, стали охрана здоровья граждан, сохранение исторической памяти и поддержка проектов в области науки, образования и просвещения».
В Ульяновске появится сервис профессионального временного присмотра за детьми с инвалидностью, при храме откроется системно действующий центр социальной поддержки для нуждающихся граждан. В рабочем поселке Николаевка организуют занятия лечебной и адаптивной физкультурой с инструктором для пожилых жителей, в деревне Малая Андреевка Новоспасского района откроется центр активного долголетия, в селе Татарский Сайман Николаевского района проведут реконструкцию обелиска героям ВОВ.
Кроме этого, на грантовые средства организуют серию интерактивных семинаров на тему кибермошенничества, и разработают программу обучения молодых поисковиков региона. В Барышском районе реализуют проект по улучшению экологии и восстановлению водного объекта на территории села Малая Хомутерь. На базе Ульяновского аграрного университета запустят инициативу, направленную на формирование у студентов привычек к активному отдыху.