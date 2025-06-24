Олимпийский призер Иван Нифонтов стал вице-премьером Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Ивана Нифонтова заместителем председателя регионального правительства и министром спорта. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
Фото: vk.com / ivan.nifontov
Иван Нифонтов приступил к работе 23 июня. Ранее он занимал должность министра спорта Алтайского края.
Новый вице-премьер имеет спортивные достижения. Иван Нифонтов является заслуженным мастером спорта России по дзюдо, чемпионом мира и Европы, а также бронзовым призером Олимпийских игр.