Олимпийский призер Иван Нифонтов стал вице-премьером Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назначил бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Ивана Нифонтова заместителем председателя регионального правительства и министром спорта. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / ivan.nifontov Фото: vk.com / ivan.nifontov

Иван Нифонтов приступил к работе 23 июня. Ранее он занимал должность министра спорта Алтайского края.

Новый вице-премьер имеет спортивные достижения. Иван Нифонтов является заслуженным мастером спорта России по дзюдо, чемпионом мира и Европы, а также бронзовым призером Олимпийских игр.

Николай Аксенов