Самыми востребованными специалистами в Челябинске стали разнорабочие

По сравнению с прошлым годом список востребованных профессий в Челябинске изменился. Наиболее популярные вакансии размещены для разнорабочих, сообщает пресс-служба hh.ru.

Чаще всего в поисковой строке сайта были запросы поиск продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (2,3 тыс. вакансий), на втором месте по востребованности — менеджеры по продажам и по работе с клиентами (1,4 тыс.), на третьем — повара, пекари и кондитеры (0,9 тыс.).

В июне прошлого года были схожие запросы, однако третье место в рейтинге занимали водители, которые в этом году опустились на пятое место.

Если расширять рейтинг до топ-20, то в него также входят операторы call-центра, специалисты контактного центра, врачи, слесари, сантехники, бухгалтеры, курьеры, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, упаковщики, комплектовщики, электромонтажники, уборщики, токари, фрезеровщики, шлифовщики, машинисты, грузчики, администраторы, сварщики, медсестры.

Меньше всего за последние 30 дней работодатели искали переводчиков, оценщиков, технических писателей, андеррайтеров, казначеев, финансовых контролеров. По этим специальностям было открыто не более пяти вакансий.

Полина Цыганова